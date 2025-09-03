Meclis ne zaman açılacak? 2025 Türkiye Büyük Millet Meclisi tatili ne zaman bitiyor?

TBMM'nin ne zaman çalışmalarına başlayacağı ve yeni yasama döneminde hangi başlıkların öncelikli gündeme alınacağı, kamuoyunda merakla takip ediliyor. Meclis'in açılış tarihi ve gündeme gelecek yasa teklifleri, yeni dönemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılına ilişkin tüm detaylara haberin devamında ulaşabilirsiniz.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), anayasal takvime uygun olarak yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte 1 Ekim 2025 Çarşamba günü yeniden çalışmalarına başlayacak. Tatil döneminde ara verilen yasama süreci, Meclis'in açılmasıyla birlikte yeniden ivme kazanacak. Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekilleri Genel Kurul'daki yerlerini alacak, komisyonlar ise çalışmalarına kaldıkları yerden devam edecek. Meclis gündeminin yoğun olması beklenirken, pek çok önemli yasa teklifi ve düzenleme önümüzdeki dönemde ele alınacak.

TBMM 2025 TATİL KARARI NE ZAMAN ALINDI?

Normalde 1 Temmuz itibarıyla tatile girmesi beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu yıl çalışma takviminde değişikliğe giderek mesaisini uzatma kararı aldı. 20 Temmuz 2025'te düzenlenen Genel Kurul oturumunda alınan kararla, Meclis'in 21 Temmuz Pazartesi gününden itibaren tatile çıkması uygun görüldü. Bu süreçte yasama faaliyetlerine geçici olarak ara verilirken, ihtiyaç halinde bazı komisyonlar sınırlı kapsamda toplanabiliyor ve idari görüşmeler sürdürülebiliyor. Meclis her ne kadar tatilde olsa da, olağanüstü gelişmeler ya da acil yasal düzenlemeler durumunda yeniden toplanma ihtimali her zaman gündemdeki yerini koruyor.

MECLİS TATİLDEYKEN MAHKEMELER GÖRÜLÜR MÜ?

Meclis'in tatile girmesi, hukuki işleyiş açısından yargı organlarının faaliyetlerini etkilemez. Yani mahkemeler, TBMM tatilde olsa bile çalışmalarını sürdürür. Duruşmalar yapılır, davalar görülür, yeni başvurular alınır ve hukuki süreçler kesintisiz devam eder. Ancak yaz aylarında adli tatil dönemine denk gelen zamanlarda bazı mahkemelerde duruşma takvimi sınırlı hale gelebilir.