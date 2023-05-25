Meclis ne zaman açılacak ve 2023 TBMM açıldı mı merak ediliyor. 28. dönem milletvekilleri ne zaman göreve başlıyor ve 2023 meclis açıldı mı soruları sıklıkla araştırılıyor. 2023 Genel Seçimleri'nde 28. dönem milletvekilleri seçildi. Peki, Meclis ne zaman açılacak? 2023 TBMM açıldı mı? 28. dönem milletvekilleri ne zaman göreve başlıyor?

2023 Genel Seçimleri'nde milletvekilleri seçildi. Ardından, meclis ne zaman açılacak ve 2023 TBMM açıldı mı merak ediliyor. 28. dönem milletvekilleri ne zaman göreve başlıyor sorularına yanıt aranıyor. Meclis ne zaman açılacak ve 2023 TBMM açıldı mı merak ediliyor. 28. dönem milletvekilleri ne zaman göreve başlıyor ve 2023 meclis açıldı mı soruları sıklıkla araştırılıyor. Meclis ne zaman açılacak? 2023 TBMM açıldı mı? 28. dönem milletvekilleri ne zaman göreve başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

2023 Genel Seçimleri ilk tur 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Bu seçimde 28. dönem milletvekilleri seçildi. Halk, kendisini temsil etmesi için 600 milletvekilini seçti. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve diğer siyasi partilerden seçilen 600 milletvekili meclise girmeye hak kazandı. 28. dönemde TBMM'de en fazla milletvekiline sahip partiler, Ak Parti olurken daha sonra CHP geliyor.

2023 TBMM AÇILDI MI?

TBMM 2023 yılında ne zaman açılacağı merak ediliyor. 14 Mayıs seçimlerinin YSK tarafından kesin olarak açıklanmasının ardından 3 gün sonra açılacaktır.

YSK takvimine göre, kesin seçim sonuçları 19 Mayıs'ta Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek. Bununla birlikte, meclis 22 Mayıs 2023 Pazartesi gününden itibaren açılması planlanıyordu. Ancak seçimler 2. tura kaldığı için açılış tarihi ertelenmiştir.