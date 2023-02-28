Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmalarına ara vermişti. Meclis pazartesi açılıyor mu, ne zaman açılıyor? soruları da gündemde yer alıyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak 2023? Meclis bugün açıldı mı? Meclis ayın kaçında açılacak 2023?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Milletvekillerinin deprem bölgelerinde olması nedeniyle TBMM çalışmalarına ara verilmişti. Peki, TBMM ne zaman açılacak? Meclis açılış tarihi ne? Meclis ne zaman açılacak 2023? Meclis bugün açıldı mı? Meclis ayın kaçında açılacak 2023? İşte detaylar haberimizde...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK, TOPLANACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrası araya girmişti. Meclisin yeniden toplanacağı tarih belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş TBMM'de çalışmalara 28 Şubat'a kadar ara verildiğini ve 28 Şubat'ta meclisin açılacağını duyurdu.

AK Parti'li Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun Deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.

MECLİS DEPREM GÜNDEMİYLE TOPLANACAK

TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacak. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat'ta deprem gündemiyle toplanacak. Meclis'te 5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor. Komisyonda depremin tüm yönlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amaçlanıyor.