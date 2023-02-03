Meclis lokantası yemek fiyatları ne kadar olduğu ve 2023 TBMM yemek fiyatları gündeme geliyor. Bir genç kız meclis lokantasında öğle ve akşam yemeği yediği anları paylaştı. Ardından, Meclis lokantası yemek fiyatları ne kadar ve 2023 TBMM yemek fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, Meclis lokantası yemek fiyatları ne kadar? 2023 TBMM yemek fiyatları!

Meclis lokantasından gelen adisyon ve yemek fiyatları gündemden düşmüyor. Meclis lokantası yemek fiyatları ne kadar ve 2023 TBMM yemek fiyatları merak ediliyor. Sosyal medyanın gündeminde olan TBMM yemek fiyatları ne kadar araştırılıyor. Meclis lokantası yemek fiyatları ne kadar? 2023 TBMM yemek fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

MECLİS LOKANTASI YEMEK FİYATLARI NE KADAR?

Meclis lokantasından gelen adisyon yeniden tartışma konusu oldu. Lokantada pirinç pilavı, mevsim salata, karışık meyve tabağının 5 liradan satıldığını gören vatandaşlar, "Meclis lokantası kapatılsın" ve "Ben de 5 liraya içi boş poğaça yiyorum" diyerek duruma tepki gösterdi.

TBMM LOKANTASI YEMEK FİYATLARI

Bir genç kız meclis lokantasında öğle ve akşam yemeği yediği anları paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan videoda, fiyatların oldukça ucuz olması dikkat çekti. Öğle yemeği için gelen hesapta pirinç pilavının 5, mevsim salatanın 5, çökertmenin 28, pilavlı kuzu kavurmanın 30, şekerparenin 10, karışık meyve tabağının 5 lira olması dikkat çekti. Akşam yemeği için gelen hesapta ise karışık turşunun 5, ızgara tavuklu salatanın 13, terbiyeli köftenin 25, tavuk şişin 27, supanglenin 10 lira olduğu görüldü.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Meclis lokantasının dışarıdaki fiyatlara göre oldukça ucuz olması vatandaşların tepkisini çekti. Aradaki uçuruma isyan eden sosyal medya kullanıcıları, duruma tepki gösterdi.

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