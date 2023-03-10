Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normal takvime göre 18 Haziran'da gerçekleştirilmesi gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararın ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) iki aylık seçim takvimini başlatacak. Meclis feshedilecek mi? Seçim öncesi TBMM feshedilecek mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik kararnameyi imzalamasıyla Meclis'i de feshedeceği yönündeki iddiaları yalanladı. Turan, "Meclisimiz çalışmalarına devam edecektir." dedi. Peki, Meclis feshedilecek mi? Seçim öncesi TBMM feshedilecek mi?

MECLİS FESHEDİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim takvimini açıklamasıyla birlikte Meclis'i de feshedeceği yönünde iddialar gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı yazılı açıklamada, seçim takviminin açıklanması ile TBMM'nin feshedileceğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtti.

"YAPILAN İŞLEM SEÇİMLERİN YENİLENMESİ"

AK Partili Turan, "Meclisimiz çalışmalarına devam edecektir. Yapılan işlem Anayasanın 116. maddesi gereği Cumhurbaşkanının yetkilerinden olan 'Seçimlerin Yenilenmesi Kararı' verilmesidir." ifadesini kullandı.

"SEÇİMLERİN YENİLENMESİ KARARINI İMZALAMIŞ BULUNUYORUM"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kameralar karşısında seçim kararını imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Biraz önce anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetki ile 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum.

"14 MAYIS'TA SANDIK BAŞINA GİDİLECEK"

Yarınki resmi gazetede yayımlanacak bu kararın özellikle ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah 2 ay sonra ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir."