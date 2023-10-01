Meclis bugün açılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği birbirinden önemli mesajlarda

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün açılıyor. Saat 14.00'te Genel Kurul'un açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak. Erdoğan'ın açılış konuşmasında yeni anayasa, ekonomi ve yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Yeni dönemde Meclis, bütçe başta olmak üzere, milyonlarca kişiyi ilgilendiren çok sayıda yasal düzenleme için de mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı için bugün saat 14.00'te toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine hitap edecek, Meclis Başkanı Kurtulmuş akşam açılış resepsiyonu verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasında ekonomi, yeni anayasa ve yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

İLK TÖREN SAAT 13.00'TE

TBMM'de ilk tören saat 13.00'te Atatürk Anıtında yapılacak. Törende Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri hazır bulunacak.

ERDOĞAN ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK

Genel Kurul saat 14:00'te açılacak. Meclis Başkanı'nın hitabının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasında yeni anayasa, ekonomi ve yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin mesajlarını vermesi bekleniyor.

RESEPSİYONA PARTİ LİDERLERİ VE VEKİLLER DAVET EDİLDİ

Meclis'in geleneksel hale gelen resepsiyonu da akşam gerçekleştirilecek. Resepsiyona siyasi parti liderleri ve milletvekilleri ile çok sayıda isim davet edildi.

EN ÖNEMLİ MESAİ YENİ VE SİVİL BİR ANAYASA

Yeni dönemde milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli düzenlemeler için mesai yapılacak. Emeklilerden gençlere kadar toplumun her kesimine özel yasal düzenlemeler teker teker hayata geçirilecek. Meclis'in bu dönem en önemli mesaisi ise yeni ve sivil anayasa olacak.

İlk yasa tekliflerinden biri emekli maaşlarına yapılacak düzenleme olacak. Aile Bankasından gençlere özel desteklere kadar birçok yasal düzenleme görüşülecek.

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE

Başörtüsüne anayasal güvenceye ilişkin düzenleme ile yeni ve Sivil Anayasa için de ayrı bir çalışma takvimi belirlenecek. Ak Parti ve MHP, Anayasanın Meclis'ten uzlaşmayla çıkması için muhalefetin desteğini isteyecek.

6'ya yükselen siyasi parti grubu nedeniyle bazı günler Meclis'te ziyaretçi sayısı 15 bini geçiyor. Bu nedenle yeni dönemde Meclis ve çevresi bin 167 kamera ile gece gündüz izlenirken güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.