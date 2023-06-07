TBMM'de milletvekili yemin töreninin tamamlanmasının ardından gözler Meclis Başkanlığı'na seçimine çevrildi. Meclis Başkanlığı seçimleri ne zaman yapılacak merak konusu oldu. Peki, Meclis Başkanlığı seçimleri ne zaman? 2023 Meclis Başkanı ne zaman seçilecek? İşte detaylar...

2023 Meclis Başkanlığı seçimleri ne zaman yapılacak merak konusu oldu. TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve 17 Kabine üyesi yemin edecek. Daha sonra Meclis'in 30. Başkanı için seçim yapılacak. Meclis Başkanı'nın seçileceği tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Meclis Başkanlığı seçimleri ne zaman? 2023 Meclis Başkanı ne zaman seçilecek? Detaylar haberimizde...

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

TBMM Genel Kurulu'nda 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesinde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi. CHP'nin Meclis Başkanı adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl olurken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı aday gösterdi.

MECLİS BAŞKANI KAÇ OYLA SEÇİLİYOR?

Meclis içtüzüğüne göre, başkanlık için ilk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy şartı aranacak.