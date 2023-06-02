Seçimlerin ardından parlamentoda yeni milletvekilleri yeminlerini etmeye başladı. Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından gözler Meclis Başkanı seçimine çevrildi. Peki Meclis Başkanı seçimi ne zaman? Meclis Başkanı ne zaman seçilecek?

Meclis Başkanı seçimi ne zaman? Seçimlerin ardından parlamentoda yeni milletvekilleri yeminlerini etmeye başladı. Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından gözler Meclis Başkanı seçimine çevrildi. Peki Meclis Başkanı seçimi ne zaman? Meclis Başkanı ne zaman seçilecek? Detaylar...

MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ NE ZAMAN?

Meclis Başkanı seçimi için adaylık süreci 2 Haziran 2023 Cuma günü başladı. Meclis Başkanı seçimi 5 günlük sürenin ardından yani 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak oylama ile belirlenecek. İlk iki oylamada 400 oyu hiçbir aday alamazsa 3. oylamada salt çoğunluğa (301) ulaşan aday Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olacak. Eğer 3. oylamada da salt çoğunluğa ulaşılamazsa 4. tur oylamada en çok oyu alan aday Meclis Başkanı olacak.