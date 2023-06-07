TBMM'de milletvekili yemin töreninin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanı kim olacak merak konusu oldu. Meclis Başkanı ne zaman seçilecek araştırılıyor. Peki, Meclis Başkanı seçildi mi? 2023 Yeni Meclis Başkanı belli oldu mu? Meclis Başkanı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, bu hafta da mesaisini sürdürecek. Genel Kurul, 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. Meclis Başkanı seçildi mi sorusu araştırılıyor. Peki, Meclis Başkanı seçildi mi? 2023 Yeni Meclis Başkanı belli oldu mu? Meclis Başkanı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

MECLİS BAŞKANI SEÇİLDİ Mİ?

Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, bu hafta da mesaisini sürdürecek. Genel Kurul, 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve 17 Kabine üyesi yemin edecek. Daha sonra Meclis'in 30. Başkanı için seçim yapılacak. 7 aday Meclis Başkanlığı için yarışacak. Meclis içtüzüğüne göre, başkanlık için ilk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy şartı aranacak.

MECLİS BAŞKANI ADAYLARI KİMLER?

TBMM Genel Kurulu'nda 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesinde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi. CHP'nin Meclis Başkanı adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl olurken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı aday gösterdi. Yeşil Sol Parti'nin adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, TİP'in adayı ise Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay oldu.