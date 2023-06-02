Meclis Başkanı nasıl seçilir? Meclis Başkanı seçimi için kaç oy gerekli?

Seçimlerin ardından seçilen milletvekilleri yemin ederek görevlerine başladılar. 5 günlük adaylık sürecinin ardından yeni dönem için Meclis Başkanı seçimi yapılacak. Peki Meclis Başkanı nasıl seçilir? Meclis Başkanı seçimi nasıl yapılır? Meclis Başkanı seçimi için kaç oy gerekli?

Meclis Başkanı nasıl seçilir? Seçimlerin ardından seçilen milletvekilleri yemin ederek görevlerine başladılar. 5 günlük adaylık sürecinin ardından yeni dönem için Meclis Başkanı seçimi yapılacak. Peki Meclis Başkanı nasıl seçilir? Meclis Başkanı seçimi nasıl yapılır? Meclis Başkanı seçimi için kaç oy gerekli? Detaylar...

MECLİS BAŞKANI NASIL SEÇİLİR?

Meclis Başkanı seçimi için adaylık süreci 2 Haziran 2023 Cuma günü başladı. Meclis Başkanı seçimi 5 günlük sürenin ardından yani 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak oylama ile belirlenecek. İlk iki oylamada 400 oyu hiçbir aday alamazsa 3. oylamada salt çoğunluğa (301) ulaşan aday Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olacak. Eğer 3. oylamada da salt çoğunluğa ulaşılamazsa 4. tur oylamada en çok oyu alan aday Meclis Başkanı olacak.