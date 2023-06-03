Seçimlerin ardından mecliste görev alacak milletvekilleri belli oldu. Şimdi sıra geldi Meclis Başkanı seçiminde. Milletvekillerinin kendi aralarından yapacağı oylama ile Meclis Başkanı seçilecek. Peki Meclis Başkanı kim oldu? Meclis Başkanı belli oldu mu?

Meclis Başkanı kim oldu? Seçimlerin ardından mecliste görev alacak milletvekilleri belli oldu. Şimdi sıra geldi Meclis Başkanı seçiminde. Milletvekillerinin kendi aralarından yapacağı oylama ile Meclis Başkanı seçilecek. Peki Meclis Başkanı kim oldu? Meclis Başkanı belli oldu mu? Detaylar...

MECLİS BAŞKANI KİM OLDU?

Meclis Başkanı seçiminin ilk oylaması 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Dolayısıyla Meclis Başkanı'nın kim olacağı yapılacak oylamalardan sonra belli olacak.

DEVLET BAHÇELİ MECLİS BAŞKANI MI OLDU?

Seçimlerin ardından merakla beklenen gün geldi. Milletvekilleri için bugün yemin töreni düzenlenecek. Tören öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti.

Devir-teslim töreninde Şentop, "Büyük zorluklar yaşadık. Şubat ayında yaşamış olduğumuz acı depremde TBMM'nin üstün gayretlerle çalıştığını söylemek isterim. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Görevi devralan Bahçeli ise "Bu görevi devralmaktan onur duyuyorum. Milletimiz için hayırlı olur" ifadelerini kullandı. Şentop, mührü Bahçeli'ye teslim etti. Bahçeli başkanlığındaki heyet, TBMM'DE Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törene katılacak.