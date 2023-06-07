TBMM'de milletvekili yemin töreninin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanı kim olacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Meclis Başkanının kimin olacağı araştırılıyor. Peki, Meclis Başkanı kim oldu? 2023 Meclis Başkanı seçildi mi? Yeni Meclis Başkanı kim olacak? İşte detaylar...

Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, bu hafta da mesaisini sürdürecek. Genel Kurul, 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. Meclis Başkanı kim olacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Meclis Başkanı kim oldu? 2023 Meclis Başkanı seçildi mi? Yeni Meclis Başkanı kim olacak? Detaylar haberimizde...

MECLİS BAŞKANI KİM OLDU?

Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, bu hafta da mesaisini sürdürecek. Genel Kurul, 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve 17 Kabine üyesi yemin edecek. Daha sonra Meclis'in 30. Başkanı için seçim yapılacak. 7 aday Meclis Başkanlığı için yarışacak. Meclis içtüzüğüne göre, başkanlık için ilk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy şartı aranacak.