TBMM'de milletvekili yemin töreninin tamamlanmasının ardından gözler Meclis Başkanlığı seçimine çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek seçimlerde 7 aday yarışacak. Peki, Meclis Başkanı belli oldu mu? TBMM Meclis Başkanı adayları kim, kaç aday var? Meclis Başkanlığı seçimleri ne zaman?

Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, bu hafta da mesaisini sürdürecek. Daha sonra Meclis'in 30. Başkanı için seçim yapılacak. 7 aday Meclis Başkanlığı için yarışacak. Peki, Meclis Başkanı belli oldu mu? TBMM Meclis Başkanı adayları kim, kaç aday var? Meclis Başkanlığı seçimleri ne zaman?

MECLİS BAŞKANI BELLİ OLDU MU?

TBMM Genel Kurulu'nda 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesinde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi. CHP'nin Meclis Başkanı adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl olurken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı aday gösterdi. Yeşil Sol Parti'nin adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, TİP'in adayı ise Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay oldu. DEVA Partisiİstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'u aday gösterdi.

Meclis içtüzüğüne göre, başkanlık için ilk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy şartı aranacak.