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Meclis Başkanı adayları kimler? TBMM Başkanı kim olacak?

Meclis Başkanı adayları kimler? TBMM Başkanı kim olacak?

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Meclis'in 30. Başkanı için seçim yapılacak. Şimdiye kadar 5 milletvekili aday gösterildi. Peki Meclis Başkanı adayları kimler? TBMM Başkanı kim olacak? İşte detaylar...

CHP'nin Meclis Başkanı adayı Tekin Bingöl olduCHP'nin Meclis Başkanı adayı Tekin Bingöl oldu

Meclis Başkanı adayları! Meclis'in 30. Başkanı için seçim yapılacak. Şimdiye kadar 5 milletvekili aday gösterildi. Peki Meclis Başkanı adayları kimler? TBMM Başkanı kim olacak? İşte Meclis Başkanı adayları!

  • Numan Kurtulmuş
  • Tekin Bingöl
  • Cihan Paçacı
  • Tülay Hatimoğulları Oruç
  • Şerafettin Can Atalay

TBMM Genel Kurulu'nda 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesinde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi.

CHP'nin Meclis Başkanı adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl olurken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı aday gösterdi.

Yeşil Sol Parti'nin adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, TİP'in adayı ise Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay oldu.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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