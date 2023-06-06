Meclis Başkanı adayları kimler? TBMM Başkanı kim olacak?
Gündem Haberleri
Meclis'in 30. Başkanı için seçim yapılacak. Şimdiye kadar 5 milletvekili aday gösterildi. Peki Meclis Başkanı adayları kimler? TBMM Başkanı kim olacak? İşte detaylar...
Meclis Başkanı adayları! Meclis'in 30. Başkanı için seçim yapılacak. Şimdiye kadar 5 milletvekili aday gösterildi. Peki Meclis Başkanı adayları kimler? TBMM Başkanı kim olacak? İşte Meclis Başkanı adayları!
- Numan Kurtulmuş
- Tekin Bingöl
- Cihan Paçacı
- Tülay Hatimoğulları Oruç
- Şerafettin Can Atalay
TBMM Genel Kurulu'nda 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesinde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi.
CHP'nin Meclis Başkanı adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl olurken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı aday gösterdi.
Yeşil Sol Parti'nin adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, TİP'in adayı ise Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay oldu.