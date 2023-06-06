Meclis Başkanı adayları kimler? TBMM Başkanı kim olacak?

Meclis'in 30. Başkanı için seçim yapılacak. Şimdiye kadar 5 milletvekili aday gösterildi. Peki Meclis Başkanı adayları kimler? TBMM Başkanı kim olacak? İşte detaylar...