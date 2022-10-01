Meclis'te düzenlenen özel oturumla 6'ncı yasama dönemi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılı açılış konuşmasını yaptı. Bunun ardından vatandaşlar, Meclis açıldı mı 2022? TBMM gündeminde neler var? Yeni yılda TBMM Meclis ne zaman, hangi tarihte açıldı? merak etti. Peki, Meclis gündemindeki maddeler nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis açıklamaları neler? İşte detaylar...

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Açılış konuşmasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptı. Meclis açıldı mı 2022? TBMM gündeminde neler var? Yeni yılda TBMM Meclis ne zaman, hangi tarihte açıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları sizlerle...

TBMM MECLİS AÇILDI MI 2022?

Meclis'te yeni yasama yılı 1 Ekim Cumartesi 2022 tarihinde yani bugün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Meclis'te düzenlenen özel oturumla 6'ncı yasama dönemi başladı. Yeni yasama yılı açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyondaki artışın neden olduğu kaybı önlemek için asgari ücreti, memur ve emekli maaşlarını yılbaşında ciddi oranda artırdık. Temmuz ayında daha ileri taşıdık. Yeni yılbaşında tekrar gözden geçireceğiz" dedi.

TBMM BAŞKANI AÇIKLAMALARI NELER?

Açılış konuşmasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptı.

Mustafa Şentop açıklamasında, "Bugün ilk günü vesilesiyle bir araya geldiğimiz bu yasama yılının sonunda, dünyanın son derece gergin günlerden geçtiği bir süreçte ülkemiz, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine gidecek. Bir yıldan kısa bir zaman dilimi içinde milletimiz, bir kere daha iradesini temsil edecek milletvekilleri ile devletin başı olan cumhurbaşkanını tercihleriyle belirleyecektir. Bu süreç, seçime katılacak tüm siyasi partilerimiz açısından, "barış ve huzur içinde, güçlü ve tam bağımsız Türkiye" idealinin gerçekleşmesinde rol alabilmek adına gerçekleştirilecek demokratik bir yarışı temsil etmektedir. Seçimlerin şimdiden ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.