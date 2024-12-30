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Mecidiyeköy, Şişli yangın söndü mü, mahsur kalan işçiler kurtarıldı mı SON DAKİKA!

Mecidiyeköy, Şişli yangın söndü mü, mahsur kalan işçiler kurtarıldı mı SON DAKİKA!
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İstanbul Mecidiyeköy'de yıkım çalışması gerçekleştirilen bir binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle yıkımda çalışan işçiler binada mahsur kaldı. Mecidiyeköy yangın söndü mü, mahsur kalan işçiler kurtarıldı mı?

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Mecidiyeköy Darcan Sokakta bulunan bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında binanın yıkılması için çalışan işçilerin mahsur kaldığı öğrenildi. Mecidiyeköy yangın söndü mü, mahsur kalan işçiler kurtarıldı mı?

MECİDİYEKÖY YANGIN SÖNDÜ MÜ7?

Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde yıkım işlemi gerçekleştirilen binanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında binanın yıkılması için çalışan işçiler mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Şişli'de yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

YANGIN NEDEN ÇITI

Profilo AVM yakınlarında meydana gelen yangın, çevrede yoğun duman ve kısa süreli endişeye neden oldu. Yetkililer, yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerin yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra yapılacağını açıkladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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