Şişli'deki Mecidiyeköy metrobüs durağı, şüpheli paket olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Peki, Mecidiyeköy metrobüs durağı kapatıldı mı, neden kapalı? Bomba imha ekibi bekleniyor! Detaylar...

Mecidiyeköy metrobüs durağı kapatıldı mı, neden kapalı? SON DAKİKA! Bomba imha ekibi bekleniyor!

Mecidiyeköt metrobüs durağı neden kapatıldı? Şişli'deki Mecidiyeköy metrobüs durağı, şüpheli paket olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Peki, Mecidiyeköy metrobüs durağı kapatıldı mı, neden kapalı? Detaylar haberimizde...

MECİDİYEKÖY METROBÜS DURAĞI KAPATILDI MI?

Şişli'deki Mecidiyeköy metrobüs durağı, şüpheli paket olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekibi bekleniyor.