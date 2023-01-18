Askerlik hakkında merak edilenler arasında bulunan ve birçok kişi tarafından merak konusu haline gelen MEBS nedir? MEBS bölüğü ne iş yapar? Sorularını sizler için yanıtladık. Özellikle askere gidecek kişiler tarafından merak edilen MEBS nedir? MEBS bölüğü ne iş yapar? 2023 Askerlik MEBS bölüğü ne anlama geliyor?

MEBS nedir? Sorusu, Özellikle bedelli askerlik yapmayı düşünen kişilerin merak ettiği sorular arasında yer almaktadır. 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden adayların erişimine açılacak. Peki, MEBS nedir? MEBS bölüğü ne iş yapar? 2023 Askerlik MEBS bölüğü ne anlama geliyor?

MEBS NEDİR?

MEBS kısaltması açılım olarak Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri anlamına gelmektedir. Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın temel görevi de konuya ilişkin olarak merak edilenler arasında yer almaktadır. Peki, MEBS bölüğü ne iş yapar?

MEBS BÖLÜĞÜ NE İŞ YAPAR?

Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın temel görevi; MEBS sistem ve teçhizatını kullanacak, bakım ve onarımını yapacak muhabere personeli yetiştirmektir.