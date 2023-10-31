MEB yazılı soruları cevapları 6,7,8,9,10,11. sınıf! MEB 1. dönem 1. ortak sınavlar soruları açıklandı mı?

MEB yazılı soru cevapları 6,7,8,9,10,11. sınıflar için araştırılıyor. MEB 1. dönem 1. ortak sınavlar soruları günün merak edilen konularından birisi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde ortak sınavlar yapıyor. Sınavlardan çıkış yapan öğrenciler MEB yazılı soruları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak.

MEB yazılı soru cevapları 2023! Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEB 1. dönem 1. ortak sınavlar soruları açıklandı mı? Bu hafta itibarıyla ortaokul ve liselerde ortak sınavlar yapılacak. Öğrenciler Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı gibi derslerden sınav olacak. Peki, MEB 1. dönem 1. ortak yazılı soru cevapları nelerdir? MEB ortak sınav soruları açıklandı mı?

MEB YAZILI SORU CEVAPLARI 2023

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak sınavlarda soracağı sorulara ilişkin bir duyuru yapılmış değil. Sınavlar bittikten sonra örnek soru kitapçığının açıklanması bekleniyor.

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ

Bu yıl ilkokul 6. sınıf öğrencileri için Türkçe ve Matematik dersleri ile lise 9. sınıf öğrencileri için Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinin ikinci yazılı sınavları ortak olacak.

MEB, son yazısında 1. sınavların 30 Ekim ile 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu. 1. dönemin ikinci sınavları ise 25 Aralık ile 5 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

MAZERET SINAVLARI DÜZENLENECEK

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları da düzenlenecektir. Mazeret sınavı tarihleri, ülke, il ve ilçe genelindeki ortak yazılı sınavların yapıldığı okullar tarafından ayrıca duyurulacak ve bu bilgiler e-Okul sistemine girilecektir.

ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Okulda yapılan tüm sınavlar gibi bu sınavlar da notla değerlendirilecektir. Sınavların ağırlığı diğer sınavlarla aynı olacaktır. Öğrenci, 100 üzerinden aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden görecek.

Sorular kazanımın gerektirdiği özelliğe göre hazırlanacaktır. Burada amaç kazanımın doğru ölçülmesidir. Okul türlerinde aynı konu ve kazanımın olması durumunda aynı sorular sorulacaktır. Kazanımın değişmesi durumunda sadece ilgili kazanımlar için farklı soru sorulacaktır.