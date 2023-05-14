MEB yarın okullar tatil mi son dakika! Yarın okullar tatil olacak mı? Yarın okul var mı, yok mu?

4 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için birçok soru merak konusu haline gelirken, MEB yarın okullar tatil mi son dakika araştırmaları devam ediyor. Peki, Yarın okullar tatil olacak mı? Yarın okul var mı, yok mu? MEB yarın okullar tatil mi son dakika!

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MEB yarın okullar tatil mi son dakika araştırmaları devam ediyor. Vatandaşlar seçime dair birçok konuda araştırmalar gerçekleştiriyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimler nedeniyle birçok farklı konu arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek. Peki, Yarın okullar tatil olacak mı? Yarın okul var mı, yok mu? MEB yarın okullar tatil mi son dakika!

MEB YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA

Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre seçimden sonra okullar 15 Mayıs tarihinde bir günlüğüne tatil edildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü 15 Mayıs'ta, eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması şöyle oldu:

"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI? YARIN OKUL VAR MI, YOK MU?

Buna göre seçimden sonra bir gün olacak şekilde Milli Eğitim Bakanı tarafından okullar tatil edildi. 15 Mayıs tarihinin ardından eğitim ve öğretim olağan şekilde devam edecek.