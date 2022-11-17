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MEB Uzmanlık giriş belgesi ekranı! Uzman ve başöğretmenlik sınavı giriş belgeleri nasıl alınır?

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MEB Uzmanlık giriş belgesi ekranı! Uzman ve başöğretmenlik sınavı giriş belgeleri nasıl alınır?

19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için birçok kişi sınav giriş belgelerini beklemekteydi. Bu nedenler MEB Uzmanlık giriş belgesi ekranı sıklıkla araştırılıyordu. İşte MEB Uzmanlık giriş belgesi ekranı! Peki, Uzman ve başöğretmenlik sınavı giriş belgeleri nasıl alınır?

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MEB Uzmanlık giriş belgesi ekranı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına katılacak olan adaylar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar Uzman ve başöğretmenlik sınavı giriş belgeleri nasıl alınır? Sorusunu merak ediyor. İşte MEB Uzmanlık giriş belgesi ekranı! Peki, Uzman ve başöğretmenlik sınavı giriş belgeleri nasıl alınır?

MEB UZMANLIK GİRİŞ BELGESİ EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan konuya ilişkin duyuru şu şekilde;

19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri, "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Uzman ve başöğretmenlik için sınava katılacak öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecek.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Uzman ve başöğretmenlik sınavı giriş belgelerini almak isteyen adaylar MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile aşağıda yer alan kısımdan belgelerini alabilirler.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ EKRANI

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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