MEB Uzman öğretmenlik sınav yerleri açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav yerleri belli oldu mu? Uzman öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
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Öğretmenlik meslek kanunda yapılan değişiklik sonrası Öğretmenlerin bu yıl ilk kez gireceği Uzman ve başöğretmenlik sınavına katılım göstermek isteyenler, eğitimlerin sona ermesinin ardından sınav katılım gösterecek adaylar MEB Uzman öğretmenlik sınav yerleri açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav yerleri belli oldu mu? Uzman öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? sorularını araştırdı. İşte merak edilenler...
MEB Uzman öğretmenlik sınav yerleri açıklandı mı? sorusu gündemde yer alıyor. MEB tarafından yayımlanan takvimle birlikte uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihi belli oldu. Adaylar ise Uzman öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? sorusunu araştırdı. Peki, Uzman öğretmenlik sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...
MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Uzman öğretmenlik başvuruları 26 Eylül- 3 Ekim tarihlerinde tamamlandı. Ardından, Uzman öğretmenlik sınavları yerleri merak ediliyor. Sınav giriş belgeleri 14 Kasım 2022 tarihinde yayınlanacak.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde MEB tarafından duyurulacak.