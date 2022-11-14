MEB Uzman öğretmenlik sınav yerleri açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav yerleri belli oldu mu? Uzman öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlik meslek kanunda yapılan değişiklik sonrası Öğretmenlerin bu yıl ilk kez gireceği Uzman ve başöğretmenlik sınavına katılım göstermek isteyenler, eğitimlerin sona ermesinin ardından sınav katılım gösterecek adaylar MEB Uzman öğretmenlik sınav yerleri açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav yerleri belli oldu mu? Uzman öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? sorularını araştırdı. İşte merak edilenler...