MEB Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı merak ediliyor. Sınava girecek olan öğretmenler, uzman öğretmenlik sınav giriş belgesini araştırıyor. MEB Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı merak ediliyor. Peki, MEB Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı?

MEB tarafından yapılan uzman öğretmenlik sınavı Kasım ayında gerçekleşecek. MEB uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı merak ediliyor. MEB Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı sorusu araştırılıyor. MEB Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

14 Kasım 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da 81 il sınav merkezinde yapılacaktır.

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

19 Kasım 2022 tarihinde 81 ilde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılacak öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları, ayrı ayrı paylaşıldı. Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29 Ağustos'ta yayımlanmıştı.

MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 19 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.