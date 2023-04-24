MEB telafi eğitimleri ne zaman başlıyor ve deprem bölgesindeki öğrenciler için telafi programı tarihleri ne zaman olduğu merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen 10 ilde, eğitimlere ara verilmişti. Ancak MEB tarafından açıklamaya göre, deprem bölgesindeki öğrenciler için telafi eğitimleri gerçekleşecek. Peki, MEB telafi eğitimleri ne zaman başlıyor? Deprem bölgesindeki öğrenciler için telafi programı tarihleri ne zaman?

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilde büyük bir yıkıma yol açmış ve bölgede eğitimin aksamasına sebep olmuştu. MEB telafi eğitimleri ne zaman başlıyor ve deprem bölgesindeki öğrenciler için telafi programı tarihleri ne zaman olduğu araştırılıyor. MEB telafi eğitimleri ne zaman başlıyor? Deprem bölgesindeki öğrenciler için telafi programı tarihleri ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

MEB TELAFİ EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen 10 ilde, 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında öğrenciler için telafi programı uygulanacak.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN TELAFİ PROGRAMI TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde olan 10 ildeki öğrencilerin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapılacağını açıkladı. Deprem bölgesindeki tüm ilçelerde okullar açıldı. Nakil aldıran 35 bin öğrenci kendi illerine döndü. Deprem bölgesindeki öğrencilerin 2. dönem notları düşükse, 1. dönem notları geçerli olacak. Biliyorsunuz 45 bin öğretmen ataması açıkladık. Bu son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. 8 Mayıs'ta bu atamaları gerçekleştireceğiz. Yüzde 50'in üzerindeki öğretmenleri deprem bölgesine vereceğiz.