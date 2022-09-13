MEB sözleşmeli personel alımı başvurusu, Milli Eğitim Bakanlığında personel olarak görev almak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Vatandaşlar MEB sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorusunu merak ediyor. Peki, MEB sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB sözleşmeli personel alımı şartları nelerdir?

MEB sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Ve MEB sözleşmeli personel alımı şartları nelerdir? Soruları, başvuru yapacak kişiler tarafından son zamanlarda internet üzerinde en çok aratılan konulardan bir tanesidir. Milli Eğitim Bakanlığında personel olarak görev almak isteyen birçok kişi nasıl başvuru yapacağını ve başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, MEB sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB sözleşmeli personel alımı şartları nelerdir?

MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden Millî Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 12/09/2022 - 16/09/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri eDevlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "4/B Hizmet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları, MEB'in web sitesi üzerinden yayınlandı. Personel alım şartları ise şu şekilde oldu;