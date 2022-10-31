MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) ile Vakıflar bankası anlaştı. Yapılan açıklamaya göre; MEB personelleri promosyon alacak. Çalışanlar, promosyonların ne zaman ve ne kadar olarak alınacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, MEB personeli banka promosyonu ne kadar? Öğretmenler ne zaman promosyon alacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez teşkilatı personelinin banka promosyon ücretini 3 bin liradan 25 bin 500 liraya yükseltti. Bu gelişmenin ardından MEB personelinin promosyon ödemeleri hakkındaki araştırmaları da hız kazandı. Peki, MEB personeli banka promosyonu ne kadar? Öğretmenler ne zaman promosyon alacak? İşte detaylar haberimizde...

MEB PERSONELİ BANKA PROMOSYONU NE KADAR?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla Vakıflar Bankası ile revize edilen banka promosyon sözleşmesine göre daha önce 3 bin lira alan Bakanlık merkez teşkilatı personeline 22 bin 500 lira daha ödenerek promosyon ücreti 25 bin 500 liraya yükseltildi.

MEB PERSONELİ BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022 tarihinde personelin maaş hesaplarına yatırılacak.