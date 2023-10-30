MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023: Türkçe, Matematik, İngilizce ortak sınav ne zaman olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortak sınav tarihleri 2023 ne zaman olacağı araştırılırken Türkçe, Matematik, İngilizce ortak sınav tarihleri gündeme geliyor. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı I. dönem yapılacak ortak yazılı sınavlar ne zaman başlıyor ve MEB ortak sınav tarihleri sık sık araştırılıyor. Peki, Ortak sınav tarihleri 2023!

MEB ortak sınav tarihleri 2023 ve 8. sınıflar ortak sınavlar ne zaman olacağı gündeme geliyor. 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğine istinaden 8. Sınıflara yönelik il genelinde yapılacak olan Ortak Sınavların tarihleri güncellenmiştir. MEB ortak sınav tarihleri 2023! Türkçe, Matematik, İngilizce ortak sınav ne zaman olacak? Detaylar haberimizdedir…

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023

Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınavlar tarihlerini açıkladı. Buna göre, 1. sınavlar 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Ayrıca, 2. sınav tarihleri henüz kesinleşmedi.

TÜRKÇE, MATEMATİK, İNGİLİZCE ORTAK SINAV NE ZAMAN OLACAK?