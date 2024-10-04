MEB Ortak sınav takvimi! Ortak sınav takvimi belli oldu mu? 1. Dönem ortak sınavlar ne zaman? Ara tatil tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1. dönem ortak sınavlarının tarihlerini belirleyerek öğrencilerin ve velilerin planlamalarını kolaylaştırdı. Yapılan açıklamaya göre, ortak sınavlar 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde gerçekleştirilecek. Bu sınavlar, her yıl olduğu gibi MEB'in resmi takvimine uygun olarak düzenlenecek. Peki, Ortak sınav takvimi belli oldu mu? 1. Dönem ortak sınavlar ne zaman?

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ

1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,

1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025



1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 8 Kasım Cuma günü son dersten sonra ara tatile başlayacak. 18 Kasım Pazartesi günü ise ders başı yapılacak. Yarı yıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.