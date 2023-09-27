Milli Eğitim Bakanlığı'na göre, 3 dersin sınavları aşamalı olarak gerçekleşecektir. MEB Ortak Sınav Açıklaması 2023 nedir ve sınavlar kaç aşamalı mı yapılacak soruları gündeme geliyor. Ülke genelinde yapılacak ortak sınav tarihleri ve Türkçe ve Yabancı dil derslerinin sınavları nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, Sınavlar kaç aşamalı mı yapılacak? Türkçe ve Yabancı dil derslerinin sınavları nasıl olacak?

MEB Ortak Sınav Açıklaması gündeme gelirken ülke genelin ortak sınav tarihleri ne zaman olacağı araştırılıyor. Sınavlar kaç aşamalı mı yapılacak ve Türkçe ve Yabancı dil derslerinin sınavları nasıl olacağı merak konusu oldu. MEB Ortak Sınav Açıklaması 2023! Sınavlar kaç aşamalı mı yapılacak? Türkçe ve Yabancı dil derslerinin sınavları nasıl olacak? Detaylar haberimizdedir…

MEB ORTAK SINAV AÇIKLAMASI 2023

Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili "Hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacak?", "Ortak yazılı sınavlarda sorular nasıl olacak?", "Ortak yazılı sınavların yapılacağı tarihlerde okullar tatil edilecek mi?", "Ortak yazılı sınavların notları nasıl açıklanacak?" gibi sıkça sorulan 41 sorunun detaylı yanıtlarını paylaştı. Sıkça sorulan soruların yanıtlarında ortak yazılı sınavların Bakanlık tarafından ülke, il/ilçe ve okul geneli olmak üzere 3 farklı uygulaması olduğunun altı çizildi.

SINAVLAR KAÇ AŞAMALI MI YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacağını açıkladı. Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçme amaçlı uygulama sınavları yapılacak.

TÜRKÇE VE YABANCI DİL DERSLERİNİN SINAVLARI NASIL OLACAK?

2023-2024 öğretim yılında 6. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılılarının, 9. sınıfların Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 1. dönem 2. yazılıları ile 2. dönem 1. yazılılarının ortak yapılacağı hatırlatıldı. Ayrıca bu öğretim yılı için Bakanlıkça belirlenen sınavlar dışında il veya ilçe geneli ortak yazılı sınavlar da yapılabilecek. Bunların hangi ders ve sınıf düzeyinde olacağı, millî eğitim müdürlüklerince okullara duyurulacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR SORULACAK

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.

SORULARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYACAK

Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların soruları; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanarak okullara gönderilecek. Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce, değerlendirilmesi ise okul veya ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak.

ORTAK SINAVLARIN YAPILACAĞI GÜN OKULLAR TATİL EDİLMEYECEK

Ülke ve il geneli ortak yazılı sınav uygulamasının okullarda öğretmenler tarafından uygulanan sınavlardan tek farkı, soru ve cevap anahtarlarının merkezden hazırlanacak olması. Ortak yazılı sınav soruları için tek kaynak, ders kitapları ve kazanımları olacak. Bu nedenle ortak yazılı sınavlar, kapsamı ve zorluk derecesi okulda yapılan sınavlarla aynı olacak. Ortak yazılı sınavlar için öğrencilerin özel bir hazırlık yapması gerekmeyecek. Ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim öğretime devam edilecek, okullar tatil edilmeyecek.

Her sınav sonrasında ders öğretmenlerince sınav analizi yapılacak. Öğrenci, sınıf ve okul genelinde ortak öğrenme eksikliği veya öğrenme eksikliği ve yanlış öğrenme varsa bunların telafi edilmesi amacıyla öğrencilere geri bildirim verilecektir. Öğrenci, 100 üzerinden aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden görecek.

HEM YAZILI HEM UYGULAMALI SINAV YAPILACAK

Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak. Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak. Uygulamalı sınavlar dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde yapılacak. Dinleme ve konuşma becerilerini ölçen sınavlar ayrı ayrı puanlanacak.

Ortak Sınav Tarihleri

ORTAK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "Matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı.

Bu kapsamda, ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak. Bakanlıkça hazırlanan sorular okullara teslim edilecek ve sınav, okul tarafından yapılacak. Sınav evrakı, il ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek. Resmî Gazete'de yayımlanan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmişti. Bu kapsamda ortaokul ve liselerde, "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav yapılacağı açıklanmıştı.

Bakanlık, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların hangi kademelerde, hangi derslerde ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin kararın yer aldığı resmî yazıyı illere gönderdi. Yazıda, ortak sınavlara ilişkin "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.