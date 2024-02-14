MEB okulları uzatacak mı? Okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların ne zaman kapanacağına dair merak edilen soruyu yanıtlamak için bir açıklama yapacak. Okulların uzatılıp uzatılmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, MEB'den gelecek açıklamayı bekliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların ne zaman kapanacağına dair merak edilen soruyu yanıtladı. Okulların uzatılıp uzatılmayacağı konusunda belirsizlik devam ederken, MEB'den konu hakkında açıklama bekleniyor. MEB okulları uzatacak mı? Okullar ne zaman kapanacak?
MEB OKULLARI UZATACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir bilgi paylaşılmadı.