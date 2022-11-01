MEB öğretmen promosyonu ne zaman ödenecek, kaç TL yatacak?

Banka promosyonlarına ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Polis, belediye promosyonlarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenlere promosyon müjdesi geldi. MEB, Vakıflar Bankası ile anlaşma imzaladı ve promosyon ödemeleri 8 kat artırıldı. Peki, MEB öğretmen promosyonu ne zaman, kaç TL yatacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla revize edilen banka promosyon sözleşmesiyle Bakanlık merkez teşkilatı personelinin promosyonu yükseltildi. Peki, MEB öğretmen promosyonu ne zaman yatacak? MEB öğretmen promosyonu kaç TL yatacak? İşte detaylar haberimizde...

ÖĞRETMENE BANKA PROMOSYONU NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile revize edilen banka promosyon sözleşmesine göre, daha önce 3 bin lira alan Bakanlık merkez teşkilatı personeline 22.500 lira daha ödenerek promosyon ücreti 25.500 liraya yükseltilmiş oldu.

ÖĞRETMENE BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022 tarihinde personelin maaş hesaplarına yatırılacak.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı taşra teşkilatında görev yapan personeller ise bağlı bulundukları il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerin daha önce aldıkları karar doğrultusunda sözleşme yaptıkları bankalarla çalışmalarını yürütüyor.