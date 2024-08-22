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MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme ne zaman 2024? Eş durumu tayin, yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerin, mazerete bağlı yer değiştirme ve eş durumundan tayin başvurusu nasıl yapılacağı merak ediliyor. Mazerete bağlı yer değiştirme kimler başvurabilir ve tarihleri ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki, MEB 2024 öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun taleplerinin karşılandığını açıkladı. Eş durumu tayin, yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? Kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik durumları gibi nedenlerle yapılan il içi ve iller arası yer değişikliği atama sonuçları kısa süre önce duyurulmuştu. Atanma işlemi gerçekleşmeyen öğretmenlerin yeniden başvuru yapabileceği bildirildi. Öğretmen mazeret tayini ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

MEB 2024 ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı açıklamada, "Bu kapsamda mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınacak, atamalar ise 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek" ifadeleri yer aldı.

MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme ne zaman 2024? Eş durumu tayin, yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ataması gerçekleşen öğretmenlere hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin büyük oranda ataması yapılarak talepleri karşılandı. Tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları ise mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerine yapılacak; böylece alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atamaları sağlanacak. Bu kapsamda mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınacak, atamalar ise 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek" dedi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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