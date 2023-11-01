Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Tekin, "Tüm sınıflarda müfredat değişecek, yapılacak değişiklik aralık ayında paylaşılacak" ifadelerini kullandı. Peki, MEB müfredatta ne değişecek? Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında ne değişikliği olacak, neden?

MEB müfredatta ne değişecek? Sorusu, yapılan açıklamanın ardından gündeme geldi ve merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatın çok ağır olduğunu ve derslerde sadeleştirmeye gideceklerini duyurdu. Tekin, "İlkokul, ortaokul ve lisede tekrar eden konular var bunlara bakacağız ve müfredattan çıkartacağız. Aralık ortasında bir toplantıyla açıklayacağız." Dedi. Peki, MEB müfredatta ne değişecek? Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında ne değişikliği olacak, neden?

MEB MÜFREDATTA NE DEĞİŞECEK?

Dün Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli değerlendirmelerde bulundu. Müfredatın değişeceğini açıklayan Tekin, "Kasım ayının sonu veya aralık ayının ortası gibi müfredat değişikliği yapacağız. İlkokul, ortaokul ve lisede tekrar eden konular var bunlara bakacağız ve çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Tekin sözlerini şöyle sürdürdü: "Müfredat çok ağır öğretmenler konuları yetiştiremiyor. Müfredat ağır, hafifleteceğiz. Yeni dersler eklenebilir ve mevcut derslerden çıkartılanlar olabilir. Aralık ortasında bir toplantıyla açıklayacağız. Her dersi ilgili konunun uzmanları çalışıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında her ders için oluşturulan komisyondaki alan uzmanları gerekli değerlendirmelerde bulunacak ve bu değerlendirmeler sonucunda da değişikliğe gidilecek. Ortaokulda neredeyse lisans düzeyinde okutulan konular mevcut. Yeni ders de eklenebilir, aynı zamanda mevcut derslerden de çıkartmalar olabilir.