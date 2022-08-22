Bugün yapılacak kabine toplantısı öncesi MEB lise affı konusu sosyal medyada gündem oldu. Peki, MEB Lise af kararı çıktı mı? MEB devamsızlık affı kararı gelecek mi? İşte, detaylar…

Geçtiğim eğitim öğretim dönemi sonu devamsızlık sorunu yaay6an öğrenciler bu nedenle şikayetlerini dile getirmeye başlamış ve MEB Bakanı Mahmut Özer'den açıklama gelmişti. Aynı konu bugünkü bakanlar kurulu öncesi de dile getirildi Peki, MEB Lise af kararı çıktı mı? MEB devamsızlık affı kararı gelecek mi?

MEB LİSE AF KARARI ÇIKTI MI?

Bakan Özer daha önce şu açıklamalarda bulunmuştu:

''Hayır öyle bir gündemimiz yok. 12. sınıflarda YKS'ye girişe engel olan devamsızlıkla bir af getirdik, diğer okullarla ilgili herhangi bir af çalışmamız yok" diyerek konu hakkında net konuştu.

Bugün itibariyle henüz yeni bir açıklama yapılmadı.