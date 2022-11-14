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Uzman ve başöğretmenlik unvanı için sınav başvurusunda bulunanlar ile sınavdan muaf olanların başvuru sonuçları açıklandı. MEB kariyer basamakları sınav giriş belgesi nasıl alınır ve MEB kariyer basamakları sınavı ne zaman araştırılıyor. MEB kariyer basamakları sınav giriş belgesi nasıl alınır merak ediliyor. MEB kariyer basamakları sınav giriş belgesi nasıl alınır? MEB kariyer basamakları sınavı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

MEB KARİYER BASAMAKLARI SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvurular, 6 Ekim 2022 tarihi saat 23.59'da tamamlanmıştı. Öğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine söz konusu başvuruyu tamamlayamayanlara 12 Ekim 2022 tarihi saat 23.59'a kadar başvuru yapabilme hakkı tanındı.

Uzman Öğretmenlik/Başöğretmenlik Eğitim Programı ve Yazılı Sınav Takvimi uyarınca 11-17 Ekim tarihleri arasında başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar alınacak.

Değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazlar 31 Ekim'de sonuçlandırılacak; yazılı sınava katılacaklar, 1 Kasım 2022 tarihinde ilan edilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım 2022'de 81 ilde gerçekleştirilecek.

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