MEB'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar geleceği konuşuluyor. Uzun süreden beri konuşulan değişiklik geliyor. Okullarda eğitim sistemi ve tatil günleri sil baştan değişiyor. Peki, MEB hafta sonu tatili 3 gün mü olacak?

Eğitim sistemine çok köklü değişiklik geliyor. Öğrencileri ve eğitim dünyasını yakından ilgilendiren gelişmeler sonrası MEB hafta sonu tatili 3 gün mü olacak, merak edildi.

MEB HAFTA SONU TATİLİ 3 GÜN MÜ OLACAK?

MEB'in üzerinde çalıştığı yeni eğitim yaklaşımındaki detaylar da belli olmaya başladı. Bu değişikliğin ise öğrenci performansını ve verimliliğini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Finlandiya modeline dayalı olarak tasarlanan bu yaklaşım, öğrencilere daha fazla dinlenme fırsatı vererek, eğitimlerini daha motive bir şekilde sürdürmelerini hedefliyor.

Finlandiya modeli eğitim son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alırken Türkiye'de de yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. MEB'in de kısa süre içinde bu şekilde eğitimi kabul edileceği iddia edildi. Yeni eğitim öğretim yılında başlaması beklenen Finlandiya modeli eğitim için öncelikli uygulama pilot bölgelerde yapılacak. Tam uygulamanın ise gelecek yıl başlayacağı öğrenildi.

Yeni modelin ilk olarak bir pilot bölgede denenecek ve sonuçlar değerlendirildikten sonra tüm Türkiye'ye geniş çapta yayılması amaçlanıyor.