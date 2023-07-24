LGS sınavına giren öğrencilerin gündeminde LGS tercih sonuçları yer alıyor. 24 Temmuz günü açıklanması beklenen LGS tercih sonuçlarını bekleyen adaylar ise MEB.gov.tr tercih sonuçları 2023! E-Okul lgs tercih sonuçları 2023! Lise tercih sonuçlarına nereden bakılır? LGS tercih sonucu sorgulama ekranı! araması yapıyor.

MEB.gov.tr tercih sonuçları 2023! E-Okul lgs tercih sonuçları 2023! Lise tercih sonuçlarına nereden bakılır? LGS tercih sonucu sorgulama ekranı araması LGS tercih sonucunu bekleyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte MEB.gov.tr tercih sonuçları 2023! E-Okul lgs tercih sonuçları 2023! Lise tercih sonuçlarına nereden bakılır? LGS tercih sonucu sorgulama ekranı!

MEB.GOV.TR TERCİH SONUÇLARI 2023!

LGS tercih sonuçları 24 Temmuz günü https://www.meb.gov.tr/ adresinden erişime açılacak.

LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA!

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

LGS sonuçları MEB'in resmi sitesinden erişime açıldı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran'da açıklanacak, tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercih sonuçları 24 Temmuz'da erişime açılacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2023?

Tercih sonuçları 24 Temmuz'da erişime açılacak. Tercih sonuçlarının saat 10.00'da açıklanması bekleniyor fakat resmi bir açıklama yapılmadı.

KILAVUZ 26 HAZİRAN'DA, TERCİHLER 3-19 TEMMUZ'DA

Sınava ilişkin detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, sınav kılavuzunun pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

1 MİLYON 246 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi.