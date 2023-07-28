MEB görevde yükselme sonuçları 2023! MEB görevde yükselme sonuçlarına nereden bakılır, nasıl öğrenilir? Sonuç sorgulama ekranı!

Görevde Yükselme sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte sınava katılan adaylar tarafından MEB görevde yükselme sonuçlarına nereden bakılır, nasıl öğrenilir? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, MEB görevde yükselme sonuçlarına nereden bakılır, nasıl öğrenilir? İşte MEB görevde yükselme sonuçları 2023!

MEB görevde yükselme sonuçlarına nereden bakılır, nasıl öğrenilir? Sorusu, sonuçların adayların erişimine açılması ile birlikte merak edildi ve bu nedenle gündeme geldi. Adaylar tarafından MEB görevde yükselme sonuçlarının nereden öğrenilebileceği merak edilmekte. Peki, MEB görevde yükselme sonuçlarına nereden bakılır, nasıl öğrenilir? İşte MEB görevde yükselme sonuçları 2023!

MEB GÖREVDE YÜKSELME SONUÇLARI 2023

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; memurluk, şeflik, saymanlık ve şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavının 9 Temmuz tarihinde gerçekleştirileceğini bildirmişti. MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte sonuçların açıklandığı bildirildi.

Görevde Yükselme sınav sonuçları ile ilgili MEB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında 9 Temmuz 2023'te 30 ilde 175 bina, 5 bin 394 salonda sınav gerçekleştirildi. Şube müdürü, memur, sayman ve şeflik için yapılan sınavın sonuçları açıklandı."

MEB GÖREVDE YÜKSELME SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023