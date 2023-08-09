Görevde Yükselme sınav sonuçları, MEB görevde yükselme sınavına katılan adaylar tarafından merak ediliyor ve sorgulatılıyor. MEB görevde yükselme sonuçlarına nereden bakılır, nasıl öğrenilir? Sorusu da konuya ilişkin merak edilenler arasında. Peki, MEB görevde yükselme sınav sonuçları 2023: Görevde yükselme sınav sonuçları açıklandı mı?

MEB görevde yükselme sınav sonuçları, gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) şube müdürlüğü, memurluk, şeflik ve saymanlık için 9 Temmuz'da gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı sonuçları meb.gov.tr adresinde açıklandı mı? Peki, MEB görevde yükselme sınav sonuçları 2023: Görevde yükselme sınav sonuçları açıklandı mı?

GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında 9 Temmuz'da 30 ilde 175 bina, 5 bin 394 salonda sınav gerçekleştirildi. Şube müdürü, memur, sayman ve şeflik için yapılan sınavın sonuçları açıklandı. Sonuçlara, Bakanlığın meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Görevde Yükselme sınav sonuçları ile ilgili MEB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında 9 Temmuz 2023'te 30 ilde 175 bina, 5 bin 394 salonda sınav gerçekleştirildi. Şube müdürü, memur, sayman ve şeflik için yapılan sınavın sonuçları açıklandı."

MEB GÖREVDE YÜKSELME SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023