MEB-EKYS sınavı ertelendi mi 2023 ve MEB-EKYS sınavı ne zaman yapılacak merak ediliyor. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. MEB-EKYS sınavı ertelendi mi 2023 ve MEB-EKYS sınavı ne zaman yapılacak gündeme geliyor. Peki, MEB-EKYS sınavı ertelendi mi 2023? MEB-EKYS sınavı ne zaman yapılacak?

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MEB-EKYS SINAVI ERTELENDİ Mİ 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre sınav ertelendi. Açıklama, "5 Mart 2023 tarihinde uygulanması planlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi." paylaşımında bulunuldu.

MEB-EKYS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

5 Mart 2023 tarihinde yapılacağı açıklanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Sınav tarihi daha sonra açıklanacak.