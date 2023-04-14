MEB'e bağlı okullarda ikinci ara tatil öncesi son ders zili çaldı

MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatili öncesi son ders zili çaldı. Öğrenciler, 17-20 Nisan'da uygulanacak ve Ramazan tatili ile birleştirilecek olan ikinci dönemin ara tatili öncesi son derslerine girdi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ikinci ara tatil öncesi son ders zili çaldı.

MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatili öncesi son ders zili çaldı. Yaklaşık 19 milyon öğrenci, 17-20 Nisan'da uygulanacak ve Ramazan tatili ile birleştirilecek olan ikinci dönemin ara tatili öncesi son derslerine girdi. Öğrenciler, 24 Nisan'da tekrar ders başı yapacak. (DHA)