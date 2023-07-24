MEB çöktü mü ve MEB neden açılmıyor, sorun mu var araştırılıyor. 24 Temmuz MEB ne zaman açılacak ve MEB çöktü mü gündeme geliyor. MEB sistemlerine giriş yaşamakta sorun yaşamakta olan birçok öğrenci, MEB çöktü mü? MEB neden açılmıyor, sorun mu var? 24 Temmuz MEB ne zaman açılacak? sorularına yanıt arıyor. Peki, MEB çöktü mü? MEB neden açılmıyor, sorun mu var? 24 Temmuz MEB ne zaman açılacak?

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MEB ÇÖKTÜ MÜ?

MEB tarafından sağlanmakta olan servislerde bir sorun bulunmamaktadır. E- Okul VBS sistemi ise dönem sonu yoğunluğu nedeniyle erişim sıkıntısı yaşanabilmektedir fakat bu sorun sadece E- Okul VBS sisteminden kaynaklıdır. Konu hakkında henüz bir resmi açıklama gerçekleştirilmedi. Yapılacak olan açıklamalar ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

MEB NEDEN AÇILMIYOR, SORUN MU VAR?

Yoğunluktan dolay MEB ara sıra çökmeler yaşanabiliyor. Yoğunluk kaynaklı MEB sisteminde teknik arıza yaşanıyor. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan web sitesinden resmi bir açıklama bulunmuyor.

24 TEMMUZ MEB NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB sitesine erişemeyen öğrenciler, MEB çöktü mü diye araştırılıyor. Ancak konu hakkında güncel bir bilgi bulunmuyor.