MEB sistemlerine giriş yaşamakta sorun yaşamakta olan birçok vatandaş internet üzerinde MEB çöktü mü? Sorusuna yanıt arıyor ve araştırıyor. Peki, MEB çöktü mü? 13 Ocak 2023 MEB çöktü mü, neden açılmıyor? MEB'de sorun mu var?

MEB çöktü mü? Sorusu, özellikle MEB tarafından sağlanmakta olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapamayan kişiler tarafından son zamanlarda sık sık araştırılıyor. Giriş yağmak sorun yaşayan birçok vatandaşın aklında 13 Ocak 2023 MEB çöktü mü, neden açılmıyor? MEB'de sorun mu var? Sorusu yer alıyor. Peki, MEB çöktü mü? 13 Ocak 2023 MEB çöktü mü, neden açılmıyor? MEB'de sorun mu var?

MEB ÇÖKTÜ MÜ?

MEB tarafından sağlanmakta olan servislerde bir sorun bulunmamaktadır. E- Okul VBS sistemi ise dönem sonu yoğunluğu nedeniyle erişim sıkıntısı yaşanabilmektedir fakat bu sorun sadece E- Okul VBS sisteminden kaynaklıdır. Konu hakkında henüz bir resmi açıklama gerçekleştirilmedi. Yapılacak olan açıklamalar ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

E- OKUL ÇÖKTÜ MÜ?

Yoğunluktan dolayı e okulda ara sıra çökmeler yaşanabiliyor. Yoğunluk kaynaklı E okul sisteminde teknik arıza yaşanıyor.