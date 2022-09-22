MEB Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MEB İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 MEB İOKBS) MEB İOKBS sonuçları sorgulama ekr

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) sınavının sona ermesiyle öğrenciler ve veliler sınavın sonucunu merak ediyor. Peki, MEB Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MEB İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 MEB İOKBS) MEB İOKBS sonuçları sorgulama ekranı!

İOKBS 2022 Bursluluk Sınavının tamamlanmasıyla birlikte sınava katılım gösteren binlerce aday, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan bursluluk sınavının başvurularını 21 Nisan- 13 Mayıs tarihleri arasında yapmıştı ardından İOKBS sınavı 4 Eylül Pazar günü uygulandı. Şimdi ise sınava giren öğrenciler MEB İOKBS sonuçlarını bekliyor. Peki, MEB Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MEB İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 MEB İOKBS) MEB İOKBS sonuçları sorgulama ekranı!

MEB BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da düzenlendi. 120 dakika sürensınav 12:00'da sona erdi. İOKBS sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS NEDİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır. İOKBS için öğrencinin ailesinde kişi başına düşen yıllık gelir hesaplanır.

İOKBS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI