MEB BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ: İOKBS giriş belgesi nereden, nasıl alınır? MEB bursluluk sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek ve sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşacak olan sınava dair araştırmalar devam ediyor. MEB bursluluk sınav giriş yerleri sorgulama ekranı gündemde yer almakta olan araştırmalar arasında. Peki, İOKBS giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte MEB bursluluk sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

İokbs giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Sorusu, 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek sınava katılacak olan adayların merak etmekte olduğu sorular arasında yer alıyor. Adaylar internet üzerinde MEB bursluluk sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ile birlikte sınav öncesi sınav giriş belgelerini çıkartmak için hazırlık yapıyorlar. Peki, İOKBS giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte MEB bursluluk sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

MEB BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ

MEB bursluluk sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen adaylar aşağıda yer almakta olan MEB bursluluk sınav giriş yerleri sorgulama ekranı linki üzerinden İOKBS giriş belgesini kolay bir şekilde elde edebilirler. Ayrıca İOKBS sınav giriş belgesi sınav anında zorunlu tutulan belgelerden biridir. Sınava giderken mutlaka yanınızda bulunması gerekmektedir.

MEB BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA LİNKİ

BURSLULUK SINAVA UÇLU KALEMLE GİRİLİR Mİ

MEB Resmi internet sitesinde yer almakta olan bilgilere göre

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır. Buna göre Bursluluk sınava uçlu kalemle girilebilir.