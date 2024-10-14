Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamaları, Türkiye siyasetinde önemli değişikliklerin sinyalini verdi. Özellikle Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dönüşünde gazetecilere kabine değişikliği ile ilgili yaptığı yorumlar, bu konuda kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı. Peki, MEB bakanı değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı değişti mi?

MEB BAKANI DEĞİŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk dönüşü uçakta basın mensupları ile bir araya geldi ve dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan yaptığı açıklamada bakanlar arasında değişiklikler olabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir."

Erdoğan'ın kabine değişikliğine yönelik sözleri, partinin iç dinamikleriyle birlikte kamuoyunun da dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı, kabinede daha önce bazı isimleri değiştirdiklerini hatırlatarak, gelecekte de buna benzer değişikliklerin yapılabileceğini ifade etti. Bu doğrultuda, kabinede hangi isimlerin değişeceği ve yerine kimlerin getirileceği konusu, siyasi kulislerde tartışılmaya devam ediyor. Kabine değişikliği ihtimalinin yanı sıra, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) yönetiminde de bazı pozisyonlarda yenilenme olabileceği konuşuluyor?.

Henüz değişiklilere ilişkin resmi açıklama gelmedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.