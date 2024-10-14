Üye Girişi
Haberler

MEB bakanı değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı değişti mi?

MEB bakanı değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı değişti mi?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kabine değişikliği ihtimali gündeme geldi. Peki, MEB bakanı değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı değişti mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamaları, Türkiye siyasetinde önemli değişikliklerin sinyalini verdi. Özellikle Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dönüşünde gazetecilere kabine değişikliği ile ilgili yaptığı yorumlar, bu konuda kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı. Peki, MEB bakanı değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı değişti mi?

MEB BAKANI DEĞİŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk dönüşü uçakta basın mensupları ile bir araya geldi ve dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan yaptığı açıklamada bakanlar arasında değişiklikler olabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir."

Erdoğan'ın kabine değişikliğine yönelik sözleri, partinin iç dinamikleriyle birlikte kamuoyunun da dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı, kabinede daha önce bazı isimleri değiştirdiklerini hatırlatarak, gelecekte de buna benzer değişikliklerin yapılabileceğini ifade etti. Bu doğrultuda, kabinede hangi isimlerin değişeceği ve yerine kimlerin getirileceği konusu, siyasi kulislerde tartışılmaya devam ediyor. Kabine değişikliği ihtimalinin yanı sıra, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) yönetiminde de bazı pozisyonlarda yenilenme olabileceği konuşuluyor?.

Henüz değişiklilere ilişkin resmi açıklama gelmedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Soğuk Haber Politika Gündem Eğitim

Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar

"Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar"

 Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama

Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili gerçek ortaya çıktı

 AK Partili meclis üyesinden kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur

AK Partili meclis üyesinden kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler
Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlanda Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İzlanda Türkiye geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golü neden iptal oldu? İzlanda'da isimler neden son ile bitiyor? İzlanda Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İzlanda Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bosna Hersek Macaristan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bosna Hersek Macaristan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galler Karadağ maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galler Karadağ maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hamza Aydoğdu MEB Bakanı mı olacak? İtalya İsrail CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İtalya İsrail maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yılmaz Tunç istifa etti mi, istifa edecek mi? Belçika Fransa maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belçika Fransa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.