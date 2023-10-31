MEB AJANDA AKTİVASYON SAYFASI: MEB Ajanda aktivasyon kodu gelmiyor! MEB ajanda kurulum nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Ajanda uygulaması için aktivasyon kodu gelmeme sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, MEB Ajanda'nın nasıl kurulacağı ve aktivasyon kodu sıkıntısının nasıl aşılacağı konusunda bilgi arayışında. Peki, MEB ajanda kurulum nasıl yapılır? İşte detaylar...

MEBBİS'e girebilmek isteyen kullanıcıların MEB Ajanda uygulamasına gelen bildirimi onaylamaları gerekmektedir. MEB Ajanda kurulumu nasıl yapılır merak konusu oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar MEB ajanda aktivasyon kodu gelmediği yönünde paylaşımlarda bulundu. MEB Ajanda aktivasyon sayfasına nasıl gidilir merak konusu oldu. Peki, MEB ajanda kurulum nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

MEB AJANDA KURULUM NASIL YAPILIR?

30.10.2023 tarihinden itibaren MEBBİS'e girmek isteyen kullanıcılar öncellikle MEB Ajanda uygulamasına gelen bildirimi onaylamaları gerekmektedir. MEB Ajanda uygulamasına kişiye özel olarak üretilen 6 haneli doğrulama kodunu yazarak da uygulamaya giriş yapabilmektedir.

MEB AJANDA AKTİVASYON KODU GELMİYOR!

MEB Ajanda uygulamasının kurulumunda hatayla karşılaşanlar e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapabileceklerdir.

MEB AJANDA AKTİVASYON SAYFASI!

MEB Ajanda uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar https://mebajanda.meb.gov.tr/ adresi üzerinden E-Devlet girişini yaptıktan sonra MEB ajanda uygulaması için aktivasyon kodu ile karşılaşacaklardır. Ekranda yer alan aktivasyon kodunu MEB Ajanda uygulamasına yazarak giriş yapılacaktır. MEB Ajanda uygulamasına giriş yapıldıktan sonra bildirimlerin onaylanması gerekmektedir.