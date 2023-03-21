MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman?
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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Merkez teşkilatımız dışında 81 ilimiz için ihdas edilen 4 bin 746 kişilik sözleşmeli personel pozisyonlarında önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz. Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Peki, MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edeceğini belirtti Açıklamalar sonrası MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman, merak edildi.
MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Merkez teşkilatımız dışında 81 ilimiz için ihdas edilen 4 bin 746 kişilik sözleşmeli personel pozisyonlarında önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz. Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞLARI
Taşra Teşkilatı:
4 Bin Büro Personeli
100 Mühendis
125 Diyetisyen
500 Hemşire
Merkez Teşkilatı:
250 Büro Personeli
4 Avukat
Personel alımı takvimi henüz açıklanmadı.