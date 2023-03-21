MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Merkez teşkilatımız dışında 81 ilimiz için ihdas edilen 4 bin 746 kişilik sözleşmeli personel pozisyonlarında önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz. Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Peki, MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman?