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MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman?

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MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Merkez teşkilatımız dışında 81 ilimiz için ihdas edilen 4 bin 746 kişilik sözleşmeli personel pozisyonlarında önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz. Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Peki, MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman?

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edeceğini belirtti Açıklamalar sonrası MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman, merak edildi.

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Merkez teşkilatımız dışında 81 ilimiz için ihdas edilen 4 bin 746 kişilik sözleşmeli personel pozisyonlarında önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz. Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞLARI

Taşra Teşkilatı:

4 Bin Büro Personeli

100 Mühendis

125 Diyetisyen

500 Hemşire

Merkez Teşkilatı:

250 Büro Personeli

4 Avukat

Personel alımı takvimi henüz açıklanmadı.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı Gündem Haberler

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