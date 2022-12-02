MEB 2022-2023 Karneler ne zaman alınacak? 2022- 23 Karneler ne zaman verilecek? Yarıyıl tatili ne zaman?

2022 yılının son ayına girmemizle beraber öğrenciler 2022- 23 karnelerinin ne zaman verileceğini merak etmeye başladı. 14-18 Kasım'da verilen ara tatil sonrasında arama motorlarında MEB 2022-2023 Karneler ne zaman alınacak? 2022- 23 Karneler ne zaman verilecek? Yarıyıl tatili ne zaman? soruları aratıldı. İşte 2022- 23 Eğitim ve Öğretim yılı hakkında merak edilenler...