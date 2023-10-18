Meammar pilavı tarifi! MasterChef Meammar pilavı nasıl yapılır?

Mısır mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Meammar pilavı ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Meammar pilavı nasıl yapılır? Meammar pilavı nedir? Meammar pilavı nasıl yapılır, Meammar pilavı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Meammar pilavı yapıldı, evde klasik Meammar pilavı yapıldı! İşte en güzel Meammar pilavı!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Meammar pilavı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Meammar pilavı hazırladı. Peki, Meammar pilavı nedir? Meammar pilavı nasıl yapılır? Meammar pilavı nedir?

MEAMMAR PİLAVI TARİFİ!

İçindekiler

2 su bardağı pirinç (Mısır pirinci) -

3 3/4 bardak tam yağlı süt

1/4 bardak pişirme kreması - pişirme kreması

2 bakla kakule - kakule

2 baklalı sakız / mesteka - sakız

2 orta boy defne yaprağı - Laura yaprağı

1/8 çay kaşığı tarçın tozu

1/8 çay kaşığı küçük hindistan cevizi - küçük hindistan cevizi

1/8 çay kaşığı karabiber – karabiber

1 çay kaşığı tuz – tuz

1 tutam şeker (isteğe bağlı) - şeker

1 yemek kaşığı tereyağı (artı fırın kabını yağlamak için ekstra) - ????

2 yemek kaşığı krema (isteğe bağlı) - krema

Adım adım

Pirinci bir saat bekletin. Drenaj yapın ve bir kenara koyun.

Fırın kabını hafifçe tereyağı ile yağlayın. Süzülmüş pirinci tabağa koyun.

Sütü bir tencereye koyun. Kakule ve sakızı kırmak için havan tokmağı ve havanı kullanın, ardından diğer tüm baharatlarla birlikte süte ve tereyağına ekleyin.

Sütü tüm baharat aromalarıyla karıştırmak için sıcak olana ancak kaynamayana kadar yavaşça ısıtın.

Ilık süte kremayı ekleyin. Baharatla demlenmiş sütü pirincin üzerine dökmek için bir elek kullanın ve yavaşça karıştırın.

Üzerine krema ekleyin (varsa).

200C'de önceden ısıtılmış fırında ızgarayla yaklaşık 15 dakika veya üst kısmı kabarcıklanıp güzelce kızarıncaya kadar pişirin, ardından ızgarayı açın ve ısıyı 180'e düşürün ve 30-45 dakika daha pişirin (fırınınıza ve genişliğine bağlı olarak) tüm sıvı emilene ve pirinç yumuşayana kadar. Yanlardan kontrol edebilirsiniz.

Folyo ile örtün ve servis zamanına kadar sıcak bir yerde saklayın.